Infizierte waren geimpft : 45 Corona-Fälle im Altenzentrum in Oedt

Grefrath Nach Erkenntnissen des Kreises Viersen soll eine ungeimpfte Person das Virus in die Einrichtung gebracht haben. Zwei Erkrankte sind derzeit im Krankenhaus, aber nicht auf einer Intensivstation.

Seit Tagen meldet der Kreis Viersen fast täglich neue Corona-Fälle aus dem Oedter Altenzentrum. Den ersten Fall registrierte der Kreis Viersen am 20. November nach einem positiven PCR-Test. „Es handelt sich um eine ungeimpfte Person, welche nach unseren Erkenntnissen das Virus in die Einrichtung eingetragen hat“, teilte Kreissprecher Daniel Schnock mit. Dabei habe es sich nicht um einen Mitarbeiter gehandelt. Nach Rücksprache mit der Leitung des Altenzentrums habe man daraufhin am 22. November eine PCR-Testung des gesamten Hauses, mit allen Bewohnern und Mitarbeitern, durch das Gesundheitsamt veranlasst. „Diese Reaktion auf einen möglichen Ausbruch in einer Einrichtung mit vulnerablen Menschen ist im Kreis Viersen ein bewährtes Mittel, um so schnell wie möglich das Ausbruchsgeschehen sichtbar zu machen und in direkter Folge einzudämmen“, so Schnock.