Corona im Kreis Viersen : 39 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Samstag 39 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten damit 243 Personen im Kreisgebiet als infiziert – 15 in Grefrath, 34 in Kempen, 18 in Tönisvorst und 53 in Willich.

Im Evangelischen Altenzentrum in Grefrath-Oedt wurde ein Mitarbeiter positiv getestet. Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sank im Kreis Viersen von 64 auf 58. Bislang wurden in 185 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Davon sind aktuell 101 Menschen infiziert, 20 mit der südafrikanischen, 81 mit der britischen Variante. Aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge geht der Kreis von weiteren 83 Infektionen mit Mutanten aus, wobei 16 Personen aktuell infiziert sind, drei mit der südafrikanischen, 13 mit der britischen Variante.

