Neueste Zahlen : 36 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Freitag 36 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 482 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 91 in Willich, 80 in Tönisvorst, 60 in Kempen und 26 in Grefrath.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts von 101,5 auf 116,6. Je einen neuen Fall gibt es an der Regenbogenschule und am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen, am Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath und an der Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße in St. Tönis, je zwei neue Fälle sind an der Gesamtschule in Kempen und an der Gemeinschaftsgrundschule in Vorst aufgetreten.