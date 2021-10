Pandemie im Kreis Viersen : 14 Menschen mit Corona-Infektion im Krankenhaus

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Dienstag, 26. Oktober, 35 neue Corona-Fälle bekannt geworden.

Aktuell gelten damit 302 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 55 in Willich, 33 in Kempen, 21 in Grefrath und zwölf in Tönisvorst. Jeweils einen neuen Fall meldete der Kreis Viersen am Dienstag von der Gesamtschule in Kempen und von der Robert-Schuman-Europaschule in Willich.