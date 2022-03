Radfahrer rastet aus : 31-jähriger Kempener wirft mit Fahrrad nach Polizeibeamtinnen

Kempen Das erleben Polizisten auch nicht alle Tage: Am Dienstag wurde aus einer Ordnungswidrigkeit eine Straftat, weil ein uneinsichtiger Fahrradfahrer völlig ausrastete.

Am Dienstag gegen 18.10 Uhr waren zwei Beamtinnen der Wache Kempen auf Streifenfahrt unterwegs auf der Straße Am Bahnhof in Richtung St. Huberter Straße. An der Kreuzung hielten sie am Stoppzeichen an. Dabei fiel ihnen ein Radfahrer auf, der auf der St. Huberter Straße auf dem linken Geh- und Radweg fuhr und dabei auf seinem Smartphone tippte. Als er den Streifenwagen sah, steckte er das Smartphone zwar in die Tasche, doch die Beamtinnen sprachen ihn trotzdem an, um den Verstoß zu ahnden.