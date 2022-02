Erhöhtes Ausbruchsgeschehen an einigen Schulen und Kitas : 2955 Menschen im Kreis Viersen mit Corona infiziert

428 Menschen wurden im Kreis Viersen neu positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch 428 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten 2955 Menschen als infiziert – davon 401 in Willich, 391 in Kempen, 295 in Grefrath und 272 in Tönisvorst.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 780,1 auf 759,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes NRW liegt bei 1299,0.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 30 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, eine Person wird beatmet. Neue Fälle meldete der Kreis Viersen auch aus Seniorenheimen. Im evangelischen Altenzentrum in Grefrath-Oedt gibt es einen neuen Fall, im Seniorenhaus St. Tönis sechs Fälle.

Ein erhöhtes Ausbruchsgeschehen registriert der Kreis an folgenden Kitas und Schulen: in Grefrath DRK-Kindergarten Oedt, Awo-Kindergarten An der Dorenburg, GGS Grefrath, in Kempen Kindergärten Kleine Hände, Regenbogen und St. Raphael, Astrid-Lindgren-Schule, GGS St. Hubert, Rhein-Maas-Berufskolleg, Luise-von-Duesberg-Gymnasium, in Tönisvorst Kindergarten Panama, HPZ-Kindergarten, Kindergarten St. Godehard, DRK-Kindergarten, Familienzentrum Marienheim, GGS St. Tönis Corneliusstraße, GGS Vorst, Rupert-Neudeck-Gesamtschule, in Willich Awo-Kita Blaues Haus, Kindergarten Furthstraße, Awo-Kita Kinderhaus, Kindergarten Pappelallee, DRK-Kita Bauhaus, GGS Im Mühlenfeld, GGS Willicher Heide, GGS Wekeln, Kolpingschule, Albert-Schweitzer-Schule, Astrid-Lindgren-Schule, Hubertusschule, Vinhovenschule, Förderzentrum Ost, Berufskolleg, Robert-Schuman-Europaschule.

(biro)