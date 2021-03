Corona im Kreis Viersen : 27 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Symbolfoto Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Samstag 27 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Damit gelten aktuell 216 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon in Grefrath sechs, in Kempen 17, in Tönisvorst 23 und in Willich 42. Ein 78-Jähriger aus Nettetal ist an der Corona-Krankheit gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Inzidenzwert, also die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt im Kreis von 49 auf 43. Im Impfzentrum in Viersen-Dülken können in dieser Woche mehr Impfungen vorgenommen werden als zunächst gemeldet: Laut Angaben des Kreises sind 1265 Erstimpfungen mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff geplant sowie 1458 Erstimpfungen und 1365 Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech.

(biro)