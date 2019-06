Offenes Turnier : Zum 22. Mal wird Kempener Stadtmeister im Boule gesucht

Kempen Philippe Wallet, amtierender Kempener Stadtmeister aus Wambrechies, will seinen im Vorjahr errungenen Titel verteidigen. Zusammen mit einem sechsköpfigen Team reist er eigens aus Kempens Partnerstadt im Norden von Frankreich an.

Schauplatz des offenen Turniers ist am kommenden Samstag, 29. Juni, bereits zum zweiten Mal der Sportpark an der Berliner Allee in Kempen. Los geht es gegen 10.30 Uhr, Einschreibeschluss ist 15 Minuten vor Beginn des Turniers. Mit einem Mindestalter von zwölf Jahren kann jeder teilnehmen. Veranstalter ist der Verein „Flachland-Bouler Kempen“.

Ermittelt wird der Stadtmeister 2019 in der Disziplin „Doublette Supermêlée“. Eine Software stellt nach dem Zufallsprinzip die Teams zusammen und legt fest, auf welchem der 15 markierten Felder gespielt wird. In jeder der drei Vorrunden wird mit neuen Partnern gegen andere Gegner gespielt. Die besten acht Teilnehmer kämpfen in zwei Halbfinals und dem Finale um Sieg und Platzierungen. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr vorgesehen. Zum Höhepunkt der laufenden Saison erwarten die Flachland-Bouler wieder zahlreiche Gäste. Zuschauer sind herzlich willkommen. das Vereinsheim des SV Thomasstadt sorgt mit belegten Brötchen zum Frühstück, Gegrilltem zu Mittag und Kuchen am Nachmittag für das leibliche Wohl, passende Getränke eingeschlossen.