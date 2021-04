Kostenpflichtiger Inhalt: 75 Jahre Rheinische Post : 1946 — ein ereignisreiches Jahr auch in Kempen

Foto: Nachlass Walter Schenk 9 Bilder 1946 — ein ereignisreiches Jahr auch in Kempen

Kempen Am 3. März 1945 hat die 84. US-Division Kempen besetzt. Für die Kreisstadt ist der Zweite Weltkrieg zu Ende, die Nachkriegszeit beginnt. Am 27. April 1945 wird die amerikanische Besatzung von englischer abgelöst. Die britische Militärregierung genehmigt die Herausgabe einer neuen Zeitung. Sie heißt „Rheinische Post“ und bringt Berichte, die uns heute wie Botschaften aus einer fremden Welt erscheinen. Ein Rückblick in die Zeit vor 75 Jahren.