Es besteht Lebensgefahr : 19-Jähriger in Oedt schwerstverletzt

Oedt (RP) In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde ein 19-jähriger Viersener im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung in Oedt schwerstverletzt. Er schwebt in Lebensgefahr. Die beiden beteiligten Beschuldigten wurden zur Sachverhaltsklärung entsprechend vernommen, aber nicht verhaftet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken