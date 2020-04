Elf Personen mit Coronavirus infiziert : 18 Flüchtlingsheim-Bewohner stehen unter Quarantäne

Kempen Bei elf Personen war das Testergebnis positiv, bei 46 Personen negativ.

Alle Bewohner einer vom Coronavirus betroffenen Flüchtlingsunterkunft in Kempen sind in der vergangenen Woche über das Screening-Fahrzeug des Kreises Viersen getestet worden. Die Ergebnisse liegen nun vor: Bei elf Personen war das Testergebnis positiv, bei 46 Personen negativ, teilt der Kreis mit. Laut Angaben der Stadt Kempen stehen in dieser Unterkunft nun 18 Personen unter Quarantäne. Für ein weiteres Flüchtlingsheim in Kempen, in dem es einen Coronavirus-Fall gab, wurde die Quarantäne am Dienstag aufgehoben. Die Person ist genesen.