Jungforscher überzeugen auf europäischem Parkett : 17-Jähriger aus Kempen erhält Sonderpreis für Astronomieprojekt

Kempen Mit seinem Projekt zu Exomonden überzeugte Lukas Weghs schon im Bundeswettbewerb „Jugend forscht“. Jetzt erhielt der Abiturient des Kempener Gymnasiums Thomaeum zwei weitere Preise.

Beim „European Union Contest for Young Scientists“, ausgerichtet von der Universidad de Salamanca, konnte sich Weghs über einen Sonderpreis freuen. Der Preis, gestiftet vom European Southern Observatory, umfasst die Einladung zu einem einwöchigen Besuch am Hauptsitz der europäischen Südsternwarte in Garching in der Nähe von München. „Ich war total überrascht, als ich von meinem Sonderpreis erfuhr. Ich hätte nicht erwartet, mit meinem Projekt so weit zu kommen“, sagt der Abiturient.