Corona im Kreis Viersen : 16 Corona-Fälle in Kitas in Willich und Grefrath

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit dem Karfreitag, 2. April, 234 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Das teilte der Kreis am Dienstag mit.

Aktuell gelten damit 549 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon 31 in Grefrath, 102 in Kempen, 43 in Tönisvorst und 73 in Willich. Vor den Ostertagen zählte der Kreis Viersen am Gründonnerstag, 1. April, insgesamt 458 aktuell Infizierte – davon 30 in Grefrath, 79 in Kempen, 400 in Tönisvorst und 48 in Willich. Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fällen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – steigt aktuell auf 127. Am Gründonnerstag lag er bei 105. In den sechs Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 31 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. 14 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, elf davon werden beatmet. Aus dem Kindergarten Kiga 84 in Willich-Anrath meldete der Kreis am Dienstag fünf neue Corona-Fälle, aus der Liebfrauenschule in Grefrath-Mülhausen einen Fall und aus der Awo-Kita an der Dorenburg in Grefrath elf Fälle. Bislang wurden im Kreisgebiet in 814 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Davon gelten 247 Personen als aktuell infiziert, 23 mit der südafrikanischen, 224 mit der britischen Variante. Aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge geht der Kreis von weiteren 198 Infektionen mit Mutanten aus. Davon gelten 29 Personen als aktuell infiziert, sieben mit der südafrikanischen, 22 mit der britischen Variante.