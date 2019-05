15. Griesson-de-Beukelaer-Altstadtlauf : Kempener Altstadtlauf: Meldungen noch möglich

Kempen Meldeschluss für Läufer beim 15. Griesson-de-Beukelaer-Altstadtlauf in Kempen ist am Dienstag, 21. Mai, 18 Uhr. Wie die Vereinigte Turnerschaft (VT) Kempen als Organisator weiter mitteilt, sind Meldungen danach gebührenpflichtig.

Die Nachmeldegebühr beträgt drei Euro. Das Startgeld beläuft sich auf zehn Euro bei den 5- und 10-km-Läufen und fünf Euro bei den Jugend- und Kinderläufen. Die Anmeldung ist online möglich unter www.vt-kempen.de oder über den gelben Flyer, der unter anderem im Rathaus am Buttermarkt sowie in der VT-Geschäftsstelle am Görtschesweg 5 ausliegt. Spätentschlossene können sich bis zum Veranstaltungstag im Rathausfoyer bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start nachmelden. Der Altstadtlauf ist am Sonntag, 2. Juni. Von 11 bis 15.45 Uhr werden zehn Läufe angeboten. Start und Ziel ist auf dem Buttermarkt.