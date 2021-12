Corona im Kreis Viersen : 1480 Menschen aktuell infiziert

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch 135 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten 1480 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon jeweils 200 in Kempen und Willich, 161 in Tönisvorst und 85 in Grefrath.

Neue Fälle meldete der Kreis Viersen am Mittwoch auch aus Senioreneinrichtungen und Schulen. Am Hubertusstift in Willich wurde eine Person positiv auf Corona getestet. Weitere Fälle gab es am Förderzentrum Ost in Willich (1 Fall), an der Regenbogenschule in Kempen (1), an der Grundschule in St. Hubert (1), an der Gottfried-Kricker-Schule in Willich (1), am Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen (1), am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen (2), am St.-Bernhard-Gymnasium in Willich (1) und an der Gesamtschule in Kempen (1).