Feuerwehr in Grefrath Bei Gefahr oder Schadenslage stehen sie parat

Vier Standorte, zwölf Fahrzeuge und eine aktive Wehr von 136 Personen – das ist die Freiwillige Feuerwehr Grefrath. Der Löschzug Grefrath ist dabei der personenstärkste innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath. 52 aktive Wehrleute sind im Einsatz. Der Oedter Löschzug zählt 38 Personen. Die Löschgruppe Mülhausen hat 25 Feuerwehrmänner und in der Löschgruppe Vinkrath sind es 21 Männer. „In beiden Löschgruppen haben wir im Gegensatz zu den Löschzügen Grefrath und Oedt keine Frauen im Team. Insgesamt sind es nur drei Feuerwehrfrauen in unseren Reihen. In Grefrath sind es zwei und in Oedt eine“, sagt Hans Konrad Funken, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath.