Vereinsgründung am 3. Dezember 1889 : Mit dem Kunst- und Altertumsverein fing vor 130 Jahren alles an

Mit dem Kunst- und Altertumsverein fing vor 130 Jahren alles an

Vereinsgründung am 3. Dezember 1889

Kempen Der Kempener Geschichts- und Museumsverein bietet seit Jahren ein interessantes Kultur- programm an. Er unterstützt das städtische Kramer-Museum beim Ankauf von Objekten.

Der Kempener Geschichts- und Museumsverein blickt am 3. Dezember auf seine Gründung vor 130 Jahren zurück. Damit ist er einer der ältesten Vereine Kempens. Gegründet wurde er am 3. Dezember 1889 unter dem Namen „Kunst- und Altertumsverein“ von fünf Honoratioren Kempens unter der Federführung von Hubert Kirfel, dem Direktor der Taubstummenanstalt. Eng verbunden war der Verein mit dem Restaurator Konrad Kramer, der wohl auch der Impulsgeber für die Vereinsgründung war.

Der Verein hat im Jubiläumsjahr etwa 370 Mitglieder, wie die Vorsitzende Ina Germes-Dohmen weiter berichtet. Das Programm bietet seinen Mitgliedern, aber auch jedem Interessierten Fahrten zu Kunst- und Geschichtsausstellungen oder interessanten Städten an und sechs bis acht Vorträge im Jahr, deren thematische Schwerpunkte bei der Geschichte, Kunst und Kunstgeschichte liegen.

Durchschnittlich organisiert der Verein ehrenamtlich im Jahr 16 bis 18 Veranstaltungen. Ganz wichtig ist dem Vorstand die Gedenkstunde zum Jahrestag der Reichspogromnacht, die immer am 9. November am Mahnmal an der ehemaligen Kempener Synagoge stattfindet. Sie richtet der Verein seit mehr als 15 Jahren aus.