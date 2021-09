Hilfe im Notfall : Radknotenpunkte im Notrufsystem

Ein Rettungswagen spiegelt während einer Übung in einem Fenster eines anderen Rettungswagen mit dem Notruf „112“. Foto: dpa/Patrick Seeger

Kreis Viersen Die Standortgenaue Zuordnung in Notfällen wurde jetzt erweitert: 125 Radknotenpunkte im gesamten Kreis Viersen wurden ins Notrufsystem integriert. Wie die Hilfe funktioniert.

Der Kreis Viersen hat 125 Radknotenpunkte in das Notrufsystem der Kreisleitstelle integriert. Mithilfe der Radknotenpunkte können Unfallorte im Ernstfall schnell und präzise zugeordnet werden. Die Knotenpunktnummern befinden sich gut sichtbar oben auf dem Knotenpunkthut der Beschilderung der Radwege. Auch auf den zugehörigen Infotafeln, die der Kreis in diesem Jahr in unmittelbarer Nähe zu den Radknotenpfosten installiert hat, sind die Nummern zu finden.