Inzidenz im Kreis Viersen über 175 : Corona-Fälle in Schulen und Kindergärten

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag, 11. November, 113 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Damit gelten aktuell 779 Menschen im Kreisgebiet als infiziert, darunter 157 in Willich, 89 in Kempen, 68 in Tönisvorst und 34 in Grefrath.

Viele neue Fälle meldete der Kreis aus Schulen und Kitas, so von der Hubertusschule in Schiefbahn (1), von der Gemeinschaftsgrundschule in Grefrath (1), vom Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen (1), vom St.-Bernhard-Gymnasium in Willich (1), von der Gemeinschaftsgrundschule in Willich-Wekeln (2), von der Kita Kantstraße in Willich (1), von der DRK-Kita Bauhaus in Willich (1) und vom Kindergarten Christ-König in Kempen (1). Neue Fälle in Seniorenheimen gab es nicht. Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 171,5 auf 175,5.