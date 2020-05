Fakten & Hintergrund : Blut spenden in Zeiten der Pandemie

Die Spender warteten auf weit auseinander stehenden Liegen und zeigten viel Geduld. Überall galt Maskenpflicht. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Kempen Viel Vorbereitungsarbeit für das Team und eine Geduldsprobe für die Spender: In der Corona-Krise ist die Blutspende aufwendig, aber wichtiger denn je. 110 Bürger kamen zum Termin in Kempen.

Mit einer Mund-Nasen-Maske und Einmalhandschuhen geht Gaby Kamphausen die Menschenschlange entlang, die sich vor der Mensa des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen gebildet hat. Bei jedem Wartenden misst sie mit dem Stirnthermometer die Temperatur. Die kontaktlose Messung geht blitzschnell und ist entscheidend dafür, ob derjenige in das Mensagebäude eintreten darf oder nicht. „37,5 Grad ist die Grenze. Wer darüber liegt, muss wieder gehen“, sagt die Mitarbeiterin vom Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die Blutspende verläuft in Zeiten von Corona etwas anders als gewohnt.

„Wir haben momentan Probleme, geeignete Räumlichkeiten zu finden, wo wir die Blutspenden durchführen können. Aufgrund von Corona brauchen wir mehr Platz, um die vorgeschriebenen Auflagen umsetzen zu können“, sagt Gaby Kamp­hausen, Öffentlichkeitsreferentin beim DRK-Blutspendedienst West. Das spiegelt sich auch im Berufskolleg wider. Normalerweise findet dort die Blutspende im Konferenzraum statt, und in der Mensa schließt sich das Kaffeetrinken an. Das ist nun erstmalig nicht der Fall. Im Konferenzraum werden diesmal die Personalien aufgenommen, und in der Mensa läuft die Blutspende, weil der Raum größer ist.

Info Für Willich werden Räume gesucht Termine Die nächste Blutspende im östlichen Kreis Viersen ist am 14. Mai, 15 bis 19.30 Uhr, in der Rudi-Demers-Halle, Wiemespfad 10 in Vorst, und am 6. Juni, 15.30 bis 20 Uhr, im Forum St. Hubert, Hohenzollernplatz 19. Für Willich sucht der Blutspendedienst noch eine geeignete Räumlichkeit. Wer helfen kann, wendet sich an Gabriele Hoch, Ruf 02102 189175. Da die Lage im Moment sehr dynamisch ist, kann es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen bei den Blutspendeterminen kommen. Im Internet unter www.­blutspendedienst-west.de/­blutspendetermine/ werden alle aktuellen Termine genannt. Spender Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren, der sich gesund fühlt. Er muss seinen Personalausweis mitbringen. Wer in den letzten vier Wochen im Ausland war, darf kein Blut spenden. Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen die Blutspendelokale derzeit nicht betreten.

Hygiene ist immer das Stichwort, aber in der Corona-Krise mehr denn je. Wer in das Mensa-Gebäude eintreten darf, muss sich zunächst die Hände desinfizieren und direkt eine Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen. Wer keine eigene dabei hat, kann mit seinen desinfizierten Händen eine der angebotenen Masken nehmen. Anhand genau vorgegebener Laufwege geht es durch das Gebäude. „Es war nicht einfach, die Laufwege ohne Kreuzungen hinzubekommen. Aber es hat geklappt“, sagt Olaf Schmitz, Kreisbereitschaftsleiter beim DRK Kempen.

Den für eine Blutspende wichtigen Hämoglobin-Wert der Spender testeten die DRK-Mitarbeiter hinter Acrylglas sitzend. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Anmeldung, Arztgespräch und Blutspende – alles läuft etwas anders ab als sonst. Bei der Anmeldung kann jeder Besucher den Kugelschreiber, mit dem er unterschreibt, behalten. „Wir wollen jedes noch so kleine Risiko einer Infizierung ausschließen“, sagt Hoch. Das gilt auch für die Bestimmung des Hämoglobin-Werts. Normaler­weise gibt es dafür einen Piks ins Ohr, diesmal aber in den Finger, weil dies durch den ausgestreckten Arm mehr Abstand zwischen Mitarbeiter und Spender ermöglicht. Beim Arztgespräch werden sogenannte Face-Shields verwendet. „Man merkt schon, wenn man diese Teile über Stunden tragen muss. Bequem ist es nicht. Man muss dahinter auch lauter sprechen“, sagt Ulrike Arnolds. Die Ärztin steckt wie ihre Kollegen hinter einem solchen Visier in einzeln abgetrennten Kabinen. Blutspende-Liegen, weit auseinander gestellt, bestimmen das Bild in der Mensa. „Alles dauert etwas länger, da wir aufgrund der größeren Abstände mit weniger Spenderplätzen arbeiten können. Die Menschen sind geduldig und halten sich an die Vorgaben“, lobt Hoch.