Ausbildung in Kempen Einchecken für die Reise in die Berufswelt

Termin Die nächste Check-In-Berufswelt findet am 22. Mai, 10 bis 14 Uhr, in Krefeld bei der Agentur für Arbeit an der Philadelphiastraße 2 statt.

Teilnahme Seit dem vergangenen Jahr können sich die Unternehmen entscheiden, ob sie sich an den Check-In-Days beteiligen möchten oder ihre Türen am Unternehmensstandort öffnen wollen. Rund 95 Prozent der Ausbildungsanbieter haben sich für eine Teilnahme an den Veranstaltungen entschieden.