Streit schlichten in Kamp-Lintfort : Zwei neue Schiedsleute für Kamp-Lintfort

Renate Zöllinger und Michael Raskopf wurden Anfang Oktober als neue Schiedsleute vom Stadtrat in Kamp-Lintfort gewählt. Anfang Februar besuchen beide einen Kursus. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Renate Zöllinger und Michael Raskopf lösen Jörg Henning und Volker Schwich ab. Sie sind bereits gewählt, belegen im Februar 2022 Kurse, um anschließend in den Räumen des Sozialamts am Prinzenplatz ihren Dienst aufzunehmen.

Renate Zöllinger und Michael Raskopf kommen aus Sozialberufen, engagieren sich bürgerschaftlich und sind 55 Jahre alt. Seit Anfang Oktober sind beide auch Schiedsleute. Sie wurde einstimmig vom Stadtrat gewählt, um die beiden Schiedsleute abzulösen, die aufhören. Jörg Henning ist verzogen, Volker Schwich legte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nieder. „Ich habe eine ausgesprochene Gerechtigkeitsliebe“, sagt die neue Schiedsfrau einen Satz, den auch der neue Schiedsmann unterschreiben könnte.

Renate Zöllinger Über eine Kollegin, die ehrenamtliche Schöffin an einem Amtsgericht ist, wurde ihr Interesse geweckt. „Sie erzählt über die bewegenden Fälle“, berichtet die Sozialversicherungsfachangestellte, die seit ihrem Abitur 1985 bei der Barmer Ersatzkasse arbeitet. „Ich habe mit dem Gedanken gespielt, Schöffin zu werden. Als ich im August 2021 den Aufruf gelesen habe, dass die Stadt Schiedsleute sucht, habe ich mich beworben.“

Info Im Ehrenamt Streit schlichten Das Schiedsamt Die Aufgaben des Schiedsamts nehmen in Nordrhein-Westfalen Schiedspersonen wahr, die vom Rat der Gemeinde auf die Dauer von fünf Jahren gewählt werden. Das Schiedsamt ist ein Ehrenamt.

Die Fälle einer Schiedsfrau und einer Schöffin können ähnlich gelagert sein, zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Beleidigungen. Eine Schiedsfrau soll mit den verschiedenen Seiten sprechen und vermitteln, um Fälle zu lösen, damit sie nicht vor dem Amtsgericht landen, an dem ehrenamtliche Richter zusammen mit der vorsitzenden Richterin oder dem vorsitzenden Richter Urteile fällen.

„Ich bin eine gute Zuhörerin“, sagt Renate Zöllinger. „Ich kann mich gut in Menschen hineinversetzen, mit ihnen mitfühlen. Auch in meiner Tätigkeit bei der Barmer habe ich viele Kontakte und Gespräche mit Kunden in schwierigen Situationen. Ich denke, ich kann den Menschen zur Seite stehen und dabei helfen, dass Streitigkeiten beigelegt werden.“

Wie Michael Raskopf will sie Anfang Februar einen einwöchigen Kursus des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen in Bochum besuchen, um sich auf das neue Amt vorbereiten. Berufen wird die Kamp-Lintforterin, die 15 Jahre lang in Mülheim an der Ruhr lebte, als Schiedsfrau vom Amtsgericht Rheinberg, wie der neue Schiedsmann Raskopf. Die Vereidigung fand Mitte November statt.

Ihr Büro sollen sie in den neuen Räumen des Amtes für Soziales und Senioren erhalten, die an der Freiherr-vom-Stein-Straße 32 am Prinzenplatz links neben dem Restaurant Platon liegen. „Aber soweit ist es noch nicht“, sagt die Kamp-Lintforterin. „Deshalb haben wir noch keine Telefonnummer oder Email als Schiedsleute.“

Michael Raskopf Auch Michael Raskopf las im Juni 2021 den Aufruf der Stadt, mit dem Schiedsleute gesucht wurden. „Ich bin in mich gegangen, habe mit meiner Lebenspartnerin und den Kindern gesprochen“, erzählt der gelernte Zerspanungsmechaniker, der im Übergangsmanagement der Justizvollzugsanstalt Geldern-Pont arbeitet. „Beruflich habe ich viel zu vermitteln und zu moderieren, bin in der Ausbildungswerkstatt, schreibe zum Beispiel mit den Gefangenen Lebensläufe. Sie sollen wieder in ein normales Leben zurückkehren. Als Schiedsmann habe ich auch zu vermitteln und zu moderieren.“ Michael Raskopf ist vielen in der Rolle der Jungfrau Michaela bekannt, die er im ersten Kamp-Lintforter Dreigestirn in der Session 2013/2014 spielte. Im Karneval ist er mittlerweile kürzergetreten, nachdem er mehrere Jahre Vizepräsident des Festausschusses Kamp-Lintforter Karneval war. Er gehört dem Vorstand der Kamp-Lintfort Kolpingfamilie an, wie zuvor dem Kirchenvorstand von St. Josef und dem Pfarrgemeinderat. Außerdem ist er FDP-Ratsherr.