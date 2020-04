Kamp-Lintfort : Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

(RP) Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, kam es am gestrigen Montagvormittag gegen 9.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge. Ein 25-jähriger Mann aus Xanten bog an der Kreuzung Prinzenstraße/Schanzstraße/Kruppstraße nach links in die Kruppstraße ein und kolldierte dort mit dem entgegen kommenden VW Caddy einer 25-jährigen Frau aus Rheinberg.

