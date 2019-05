Soziales in Kamp-Lintfort : Zukunftswerkstatt erarbeitet neue Projekte für die City

Heidi Paulikat, Veronika Helbig, Franz-Josef Evers, Anja Oppermann, Volker Schwich, Eva Dregger, Anke Stark und Wilma Heep treffen sich regelmäßig in den Räumen des Cari-Treff um kommendes zu Planen. Foto: Norbert Prümen (nop)

KAMP-LINTFORT Alle drei Monate trifft sich in Kamp-Lintfort die Zukunftswerkstatt, um nachbarschaftliche Strukturen zu entwickeln, gemeinsame Aktivitäten zu planen und sie in der Fußgängerzone durchzuführen. Quartiersentwicklerin Eva Dregger, gemeinsames Quartiersbüro Stadtmitte, und Anja Dreggermann, Caritasverband Moers-Xanten, haben jetzt zum erneuten Austausch in den Cari-Treff eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu einem der Projekte in Planung gehört, die Stadt Kamp Lintfort in die Liste der Stolperstein-Städte aufzunehmen. Zwar habe es in der Vergangenheit über Schulen derartige Aktivitäten gegeben. Auf Kamp wurden unter anderem für Familie Cahn Stolpersteine verlegt. Laut einer Aufstellung wurden 36 jüdische Mitbürger 1939 deportiert. Die Aktion „Stolpersteine“ ist ein internationales Lebensprojekt des Künstlers Gunter Demnig. „Wir finden, dass auch Kamp-Lintfort sich seiner Vergangenheit bewusst sein sollte“, hieß es aus dem Teilnehmerkreis. Gespräche sollen mit den zuständigen Ämtern wie auch mit Schulen als möglichen Kooperationspartnern folgen. Ebenfalls wurde die Finanzierung des Projektes erläutert.

Anderes Thema: Dass leichte Hintergrundmusik einen Café-Besuch unterhaltsam gestaltet, gehört zu den Erfahrungswerten. Die Zukunftswerkstatt überlegt, für solch eine musikalische Begleitung einmal im Quartal am Prinzenplatz zu sorgen. Sie will sich mit der Musikschule über die Machbarkeit austauschen. Am Donnerstag, 27. Juni, präsentiert sich die „Engagement-Börse“ auf dem Prinzenplatz. Mit dabei auch die Zukunftswerkstatt. Die Börse will Vereine in ihrem Ehrenamt vorstellen. Bereits 13 Vereinsvertreter haben ihre Teilnahme zugesagt.

Geplant ist am 14. September an der Hochschule Rhein-Waal eine Aktionsmeile, die vom Quartiersbüro Mitte und dem Caritasverband unter dem Motto „Aktiv älter werden“ vorbereitet wird. Eva Dregger machte auf eine telefonische Haushaltsbefragung für den Personenkreis 65plus im Innenstadtquartier aufmerksam, die in zwei Wochen geplant ist. Ziel der Umfrage ist, bei Senioren weitere Bedürfnisse, Wünsche und Anregungen zu erfahren.