Zeugensuche in Kamp-Lintfort Unbekannte brechen in Fahrradgeschäft ein

In der Zeit von Donnerstag, 11. April, 19 Uhr, bis Freitag, 12. April, 8.45 Uhr, sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft an der Friedrichstraße in Kamp-Lintfort eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter Zugang zum Ladenlokal und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Pedelecs. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung vor Ort übernommen. Die Ermittlungen dauern derzeit an.