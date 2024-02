Kloster Kamp legt Jahresstatistik vor Die Besucherzahlen steigen wieder an

Im Zentrum Kloster Kamp geht es nach der Corona-Pandemie wieder aufwärts. Das geht aus einer Statistik hervor, die Leiter Peter Hahnen vorlegt. Mehr als 60 Führungen wurden 2023 in Museum Kloster Kamp durchgeführt. Attraktion war eine Sonderausstellung mit großformatigen Marionetten, die die Geschichte der Zisterzienser veranschaulichte. „Das Publikum dankte den Angeboten mit mehr als 3500 interessierten Gästen“, teilt Hahnen mit. Einzig im Jahr der Landesgartenschau habe das Museum mehr Besucher gezählt. Das Engagement mit Vermittlungsangeboten von Kunst und Geschichte werde fortgesetzt: Der neue, reich bebilderte Museumsführer erschließe die ständige Sammlung des Hauses im praktischen Pocketformat. Für Schüler und Schülerinnen und junge Erwachsene biete sich der Rundgang mit der kostenlosen Museums-App an. Insgesamt stimme die statistische Auswertung positiv: „Es wurden im zurückliegenden Jahr mehr als 500 Kinder durch Kloster Kamp geführt. 188 Gästeführungen fanden insgesamt statt“, teilt der Leiter des Zentrums mit. Mehr als 60 gottesdienstliche Angebote bot das Team des Geistlichen und Kulturellen Zentrums in 2023 an. Die Teilnehmerzahlen insgesamt bei Seminaren, Konzerten, Kursen sei auf über 22.000 gestiegen.