Arbeiten im Zechenpark Kamp-Lintfort Wie ein Balkenmäher die Artenvielfalt rettet

„Mit dem Zechenpark ist Natur und Biodiversität in der Stadtmitte angekommen“, so die Stadt. „Es grünt und blüht auf dem weitläufigen Gelände nicht nur in den Wiesen, sondern auch in den Ökoschotterflächen mit reichhaltiger Industrienatur, in den Blühflächen mit Sommerblumenansaaten sowie in den großzügigen naturnahen Staudenpflanzungen am Quartiersplatz.“