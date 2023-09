Advent im Zechenpark Weihnachtsmarkt unterm Förderturm öffnet wieder

Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark geht am Donnerstag, 30. November, um 18 Uhr in die dritte Runde. Die Planungen dazu laufen bereits seit April dieses Jahres. Die Veranstalter mo.event und die Stadt Kamp-Lintfort freuen sich erneut auf zahlreiche Gäste. Die insgesamt 28 Hütten seien bis auf eine Fünf-Meter-Hütte am ersten Wochenende bereits alle vergeben.