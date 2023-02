Vorzeigeprojekt in Kamp-Lintfort Im Zechenpark entsteht ein Pumptrack

Schon die Ankündigung, dass in Kamp-Lintfort eine solche Anlage entstehen wird, stieß innerhalb der Skater- und Parcouring-Szene in der Stadt auf Resonanz. Die Sportler waren eingeladen, sich in die Planungen einzubringen. Und das taten sie auch – wenngleich die Planungsphase von der Corona-Pandemie überschattet war. „Es wurden viele unserer Vorschläge und Wünsche aufgenommen“, berichtete zum Beispiel Tobias Brambosch. Die Skater treffen sich bislang am Gymnasium in Kamp-Lintfort. Die Parcouring-Fans trainieren in einer Turnhalle und freuen sich darauf, ihren Sport ab Mai vor Besuchern des Zechenparkes präsentieren zu können. Dank des Engagements der Sportler wird die Anlage beispielsweise im Winter beleuchtet sein.