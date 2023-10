Ehrenamt Kamp-Lintfort Sieben Paten für die Pumptrack-Anlage

Seit 2022 werden Patenschaften für Spielplätze von Kali-Aktiv, der Freiwilligenagentur der Stadt Kamp-Lintfort, vergeben. Zu den Aufgaben der Spielplatzpaten zählt vor allem, dass sie Wünsche und Anregungen aufnehmen und diese auch an die Stadt weiterleiten. Zu den vier Spielplatzpaten der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition gehört auch Werner Swiatly, Mitglied und Kassierer im Verein. „Wir wollten uns engagieren und haben überlegt, was und mit wem wir etwas im Rahmen unserer Spielplatzpatenschaft organisieren können. Wichtig war uns vor allem junge Menschen aktiv mit einzubeziehen“, so Swiatly.