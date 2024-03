Kooperation für die Jugend in Kamp-Lintfort Erste Skate-Session auf der Pumptrack im Zechenpark

Zu den Aufgaben der Paten zählt unter anderem, dass sie Wünsche und Anregungen der Kinder und Jugendlichen aufnehmen und diese auch an die Stadt weiterleiten. „Heute sind wir eine Truppe von acht Leuten, die sich um den Bereich kümmern und Ansprechpartner sind“, sagen Werner Swiatly, Uwe Jeske und Bernd Kröger. Das Engagement geht weit über das Erwartete hinaus. Mit Unterstützung der Stadtwerke Kamp-Lintfort schafften sie Sportgeräte für die Kinder und Jugendlichen an, die sich diese nicht leisten können. Gekauft wurden unter anderem fünf Skateboards, fünf Performanceroller und die notwendige Schutzausrüstung. „Es soll daraus eine erweiterte mobile Jugendarbeit entstehen“, beschreibt Werner Swiatly die Idee dahinter – auch in Zusammenarbeit mit den Jugendeinrichtungen in der Stadt, die ebenso eingebunden sind, berichtet Swiatly.