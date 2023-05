Bauarbeiten im Zechenpark Kamp-Lintfort Der Pumptrack ist schon asphaltiert

Das Wetter spielte zum Glück mit: Am Mittwoch war auf der 3000 Quadratmeter großen Baustelle hinter dem Schirrhof „Beton-Tag“. So nennt es Bauleiter James Dickerson vom Kölner Büro Maier Landschaftsarchitekten, wenn der Beton direkt vor Ort für die geplante Skate-Anlage frisch angemischt und sofort verarbeitet wird. „Und zwar in Handarbeit“, betont der Bauleiter. Ein Job für Fachleute: Die Männer, die am Mittwoch den Beton auf die Rampen und Schrägen aufbringen und glätten, kommen aus Lettland und sind auf den Aufbau von Skate-Anlagen spezialisiert. Die Firma „Mind Work Ramps“ baut weltweit solche urbanen Bewegungsanlagen. Die Firma ist aktuell auch im Freizeitpark Moers aktiv. In Kamp-Lintfort haben die Mitarbeiter an diesem Tag 600 Quadratmeter Skate-Park vor der Brust.