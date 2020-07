Landesgartschau in Kamp-Lintfort : Dank an die Botschafterin

Dank an die Botschafterin

Landesgartschau in Kamp-Lintfort

⇥Foto: Norbert Prümen (RP) Der Vorstand des Fördervereins der Landesgartenschau hat sich am Donnerstag bei seiner Botschafterin Yvonne Willicks für ihren Einsatz für die Laga bedankt. Als symbolisches Geschenk erhielt die Fernsehmoderatorin und Buchautorin eine von der Dorfmasche Neukirchen-Vluyn behäkelte Gießkanne.

Willicks befindet sich mit ihrem Engagement in einer illustren Botschafter-Runde. Botschafter sind auch Kabarettist Wolfgang Trepper, Michael Breuer (Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes und Staatsminister a.D.), Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link und Hans Peter Noll (Vorsitzender der Stiftung Zollverein). Willicks stammt gebürtig aus Kamp-Lintfort, lebt heute mit ihrer Familie in Hamburg und arbeitet als Haushaltsexpertin für den WDR in Köln. Foto: Norbert Prümen