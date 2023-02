Young Caritas in Kamp-Lintfort  Jung und Alt gehen in Rikschas auf Tour

Die Rikscha-Touren sind das Pilotprojekt für die aktuell in der Kloster- und Hochschulstadt in Gründung befindliche Young-Caritas, die junge Leute ansprechen soll. „Wir möchten so junge Menschen gewinnen, die Freude am Austausch haben, gerne Fahrrad fahren und interessiert sind an der Entwicklung ihres Lebensraumes“, heißt es dazu auf einem Info-Blatt der Projektpartner. Für das Rikscha-Projekt werden sie zu Guides ausgebildet, also zu Begleitern, die die Menschen vor Ort führen und bei Besichtigungen behilflich sind. In einer Schulung wird den Guides, die mindestens 16 Jahre alt sein sollten, die theoretischen und praktischen Kenntnisse für diese Aufgabe vermittelt. Die Schulungen werden durch die Kreispolizeibehörde und die Kreisverkehrswacht Wesel durchgeführt. Die erste Schulung soll am 28. März stattfinden. Als Rikscha-Fahrzeuge werden technisch ausgereifte E-Bikes eingesetzt, die laut Initiatoren, sowohl Passagieren als auch Fahrern einen hohen Komfort bieten. Wie Hans-Peter Niedzwiedz am Dienstag berichtete, sind immer Gruppenfahrten geplant. Daher hoffen die Projektpartner auf weitere Sponsoren, die bei der Anschaffung drei weiterer Rikschas helfen. Ein Gefährt kostet etwa 7500 Euro. Rotary Club sowie die Deutsche Bank Stiftung ermöglichten die Anschaffung der ersten beiden Rikschas. Erste Mitstreiter für die Gründung einer Young-Caritas sind ebenfalls gefunden: Die Initiatoren arbeiten eng mit der Europaschule zusammen.