Workshop in Kamp-Lintfort Heilen und pflegen mithilfe von Kräutern

Zu einem „Kräuterworkshop für Erwachsene“ lädt das Familienzentrum im Verbund St. Josef ein. Am Mittwoch, 19. Juni, 15 bis 17 Uhr „entführen die Kräuterfachfrauen Christiane op de Hipt und Andrea Willicks die Teilnehmenden in die Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen und ihrer pflegenden und heilenden Wirkungen. Sie stellen einige Kräuter vor und verarbeiten sie gemeinsam zu einer Heilsalbe und einem Lippen-Nasenbalsam“, heißt es in der Ankündigung. Die Produkte seien auch für Kinder geeignet.