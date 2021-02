Feuer in Kamp-Lintfort : Wohnungsbrand in Kamp-Lintfort

Wohnungsbrand in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag um kurz vor 15 Uhr ein Feuer in einer Wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses an der Friedrichstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr musste drei Personen mit einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss retten. Beim Einsatz verletzte sich laut Stadtverwaltung auch eine Einsatzkraft der Feuerwehr, konnte jedoch weiterhin vor Ort im Einsatz bleiben. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Friedrichstraße, zwischen Königstraße und Ringstraße, gesperrt werden. Bislang liegen keine Informationen zu Verletzten vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.