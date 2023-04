Tourismus in Kamp-Lintfort Wohnmobilstellplatz zählte 2022 insgesamt 3000 Übernachtungen

„Die Wohnmobilisten kommen zum einen aus der Region, vom Niederrhein, wie Xanten oder Krefeld, genauso wie aus dem Ruhrgebiet, wie Bottrop oder Essen“, sagt Eva Welling. „Wenn das Wetter schön ist, fahren sie los. Es kommen aber auch Wohnmobilisten aus der Ferne an, beispielweise aus Bayern. Sie legen auf einer Rundreise einen Stopp in Kamp-Lintfort ein. Wohnmobilurlaub liegt im Trend. Man ist frei und unabhängig, kann spontan entscheiden.“ Die meisten Wohnmobilisten holen sich morgens Brötchen in der Bäckerei Holland, die fußläufig an der Einmündung der Walkenriedstraße in die Moerser Straße liegt. Abends entscheiden sie sich unterschiedlich. Sie lassen sich Essen kommen oder kochen selbst, besuchen auch Wellings Parkhotel an der Neuendickstraße. „Der Wohnmobilstellplatz rundet das touristische Angebot in Kamp-Lintfort ab“, sagt Eva Welling.