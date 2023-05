Wohnen, Kinderarmut und demografischer Wandel in Kamp-Lintfort So ist die soziale Lage in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort · Die Stadt hat am Dienstag den ersten Kamp-Lintforter Sozialbericht veröffentlicht. Das Thema Wohnen steht darin im Fokus. Warum der Bedarf an kleinen und bezahlbaren Wohnungen in der Stadt so groß ist.

23.05.2023, 17:07 Uhr

Bürgermeister Christoph Landscheidt, Meike Kaukars und Birgit Lötters stellten den ersten Kamp-Lintforter Sozialbericht vor. Foto: Anja Katzke

Von Anja Katzke

Meike Kaukars hat die soziale Situation Kamp-Lintforts aufwendig in Zahlen, Daten und Fakten entschlüsselt. Die Ergebnisse ihrer Recherche bilden den ersten Kamp-Lintforter Sozialbericht, der Grundlage für zukünftige und strategische Sozialplanung sein soll. Im Fokus des ersten Berichts steht das Thema Wohnen „als die soziale Frage unserer Zeit“. „Die soziale Situation einer Stadt spielt für die Stadtentwicklung eine wichtige Rolle“, erläuterte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Dienstag vor der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Senioren, in dem der Bericht der Politik vorgestellt wurde.