Feuer in einer Wohneinrichtung in Kamp-Lintfort Brand fordert mehrere Verletzte

Kamp-Lintfort · Sechs Personen kamen am Donnerstag bei einem Brand in einem Wohnheim der LVR zu Schaden. Das Feuer war in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen. Aufgrund der Löscharbeiten mussten zeitweilig Straßen für den Verkehr gesperrt werden.

05.01.2023, 19:31 Uhr

Bei dem Zimmerbrand wurden mehrere Personen leicht verletzt. Foto: Polizei

Am Donnerstag, 5. Januar, gegen 14.35 Uhr wurde über die Feuerwehr ein Brand eines Zimmers in einer Wohneinrichtung des LVR in Kamp-Lintfort, im Bereich der Friedrichstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte hatten bereits alle Bewohner und Mitarbeiter das Haus verlassen. Durch das Einatmen von Rauchgasen erlitten nach aktuellen Erkenntnissen insgesamt sechs Personen leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Bei den Verletzten handelt es sich um fünf Mitarbeiter, sowie einen 54-jährigen Bewohner. Durch das Feuer, das in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen war, wurde das Erdgeschoss der Einrichtung derzeit unbewohnbar. Durch die Einrichtungsleitung konnten die Bewohner in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten sperrten Polizeibeamte die Friedrichstraße zwischen Eupener Straße und Königstraße für den Verkehr und leiteten ihn ab. Gegen 16.10 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(RP)