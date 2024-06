Versammlung in Kamp-Lintfort Wirtschaftswege der Zukunft – Bürger sollen mitreden

Kamp-Lintfort arbeitet an einem Konzept für die Wirtschaftswege in ländlichen Bereichen der Stadt. „Ziel ist es, in der Stadt Kamp-Lintfort, unter Einbeziehung der örtlichen Akteure ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Wirtschaftswegenetz zu planen“, teilte die Stadt mit. „Weiter sollen Handlungsoptionen für Investitionsentscheidungen und für die dauerhafte Unterhaltung der Wege aufgezeigt werden.“