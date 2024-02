Wintersportfest der Schulen 215 Schüler ermitteln in Kamp-Lintfort ihren Stadtmeister

Meist entschieden nur wenige Punkte den Wettkampf. Bei den Mädchen des Jahrgangs 2013 holte sich Rangeen Barakat von der Grundschule am Pappelsee mit 148 Punkten den ersten Platz. Auf das Siegerpodest bei den Jungen des Jahrgangs 2013 schaffte es Johannes Kustermann von der Grundschule am Niersenberg mit 162 Punkten. Die höchste Punktzahl des Tages erzielte Muhammed Yusa Gedik von der Ebertschule mit 178 Punkten. Er holte sich damit den Sieg bei den Jungen des Jahrgangs 2014. Der Sieg bei den Mädchen des Jahrgangs 2014 ging an die Grundschule am Pappelsee und zwar durch Medina Becic mit 148 Punkten. Auf das Siegerpodest der Mädchen des Jahrgangs 2015 schaffte es Luma Roth von der Grundschule am Pappelsee mit 147 Punkten. Den Sieg bei den Jungen des Jahrgangs 2015 konnte Noah Osterer von der Grundschule am Niersenberg mit 155 Punkten erringen. Den ersten Platz der Mädchen des Jahrgangs 2016 erreichte Lindsey Bieniek von der Ernst-Reuter-Schule mit 130 Punkten. Bei den Jungen des Jahrgangs 2016 gibt es in diesem Jahr zwei Stadtmeister. Merfud Ahmetasevic und Elias Jockenhöfer (Ernst-Reuter-Schule) setzten sich mit 135 Punkten durch.