Wie Kuno & Co. die Wirbelwind-Kinder begeistern

Kuno kann alles, wenigstens meint er das. Doch als er mit seiner viel bescheideneren Freundin Kora eines Tages in den nahen Bergen den Zorn eines Feuer speienden Drachen erregt, kann er plötzlich ohne ihre Hilfe gar nichts mehr. Wie die beiden ihr Abenteuer gemeinsam meistern, sahen rund 50 Vorschulkinder der Kamp-Lintforter Kindertagesstätte „Wirbelwind“ am Donnerstag in einem rund 40-minütigen Theaterstück in der örtlichen Stadthalle. Dort war an diesem Vormittag die Dinslakener Burghofbühne mit dem von dem in Österreich lebenden Schauspieler und Theaterautor Henry Mason geschriebenen Stück „Kuno kann alles“ zu Gast.