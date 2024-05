Bildung in Kamp-Lintfort Wie die Hochschule ihren 15. Geburtstag feiert

Am Samstag, 25. Mai, stieg ein Fest auf dem Campus Kleve, am Samstag, 8. Juni, wird auf dem Campus Kamp-Lintfort gefeiert: Die Hochschule Rhein-Waal wird 15 Jahre alt. Auch wenn in Kamp-Lintfort nicht das legendäre „Schwanenritter-Rennen“ ausgetragen wird, wie in Kleve, können Besucherinnen und Besucher in Kamp-Lintfort zwischen 11 und 16 Uhr doch in die Welt der Wissenschaft eintauchen, sehen, staunen und selbst experimentieren.