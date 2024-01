Stadtwärme treibt Energiewende voran Wie das Fernwärmenetz in Kamp-Lintfort wächst

Die Umstellung ist in der GEG-Novelle an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt. Sie gibt konkret vor, wie die Heizungsinfrastruktur in der jeweiligen Kommune klimaneutral umgestaltet werden sollen. In Kamp-Lintfort kommen dezentrale Lösungen, wie der Umstieg auf eine Wärmepumpe oderzentrale Lösungen wie der Anschluss an die Fernwärme in Frage, teilte die Stadtwärme mit. Der kommunale Wärmeplan werde aktuell in enger Zusammenarbeit von Stadt, Stadtwerken, Stadtwärme und weiteren Akteuren erarbeitet.