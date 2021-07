Städtebauförderung in Kamp-Lintfort : Wettbewerb: Quartiersplatz hat Wow-Effekt

Kamp-Lintort Die Stadt Kamp-Lintfort beteiligt sich am Landeswettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung“ und ruft die Bürger auf, für den Quartiersplatz im Zechenpark zu votieren. Anlass sind 50 Jahre Städtebauförderung in NRW.

Die Stadt Kamp-Lintfort beteiligt mit dem Quartiersplatz im Zechenpark Friedrich Heinrich an dem Wettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung – Wo stehen die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen?“. Dieses Jahr ist für die Städtebauförderung ein ganz Besonderes: Sie feiert 50-jähriges Jubiläum. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes will deshalb die Errungenschaften der Städtebauförderung mit einem eigenen Wettbewerb in den Fokus der Öffentlichkeit stellen. Seit Montag sind die Bürger aufgerufen, über die schönsten Städtebauprojekte abzustimmen. In einer Pressemitteilung ruft die Stadt auf: „Stimmen sie ab für Kamp-Lintfort unter: www.mhkbg.nrw/nrwstaedtewow“.