„Summer Slide“ in Kamp-Lintfort Wo Quarter Horses durch den Sand gleiten

Das Ganze heißt „Summer Slide“, was man als „Sommerliche Rutschpartie“ übersetzen könnte. Der Name erschließt sich spätestens dann, wenn eines der Quarter Horses in der Halle der Riverside Ranch aus vollem Galopp stoppt: Das Tier gleitet spektakulär bis zum Stillstand durch den Sand, der vom Boden nur so hoch spritzt. Wow!