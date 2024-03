Weltwassertag in Moers und Kamp-Lintfort Woher das Wasser am Niederrhein kommt

Am 22. März ist der Weltwassertag. Er wurde 1993 von der UN eingeführt, um die Menschen für das wichtigste Lebensgut zu sensibilisieren. Aus diesem Anlass öffnet der Wasserverbund Niederrhein (WVN) an diesem Tag die Türen und gewährt Einblicke in sein Wasserwerk in Moers-Gerdt.Der Weltwassertag 2024 steht unter dem Motto „Leveraging Water for peace“ – was frei übersetzt „Wasser für Frieden“ bedeutet.