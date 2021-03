Alles rund ums Wasser in Kamp-Lintfort : Weltwassertag: Stadtwerke loben Wettbewerb aus

Kamp-Lintfort Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre können teilnehmen und eines ihrer besonderen Erlebnisse mit dem Lebenselement Wasser erzählen. Die schönsten Geschichten werden prämiert.

Der Weltwassertag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wert des Wassers“. Seit 1993 findet der Tag schon statt. Er bietet die Möglichkeit, mehr über wasserbezogene Themen zu erfahren, sich inspirieren zu lassen und anderen davon zu erzählen. Es geht aber auch darum, im eigenen Umfeld Maßnahmen zu ergreifen, um etwas zu bewirken. „Das diesjährige Motto soll weltweit dazu aufrufen, sich Gedanken über die lebenswichtige Bedeutung von Wasser und seinen Wert zu machen. Der Wert von Wasser besteht ja nicht nur im finanziellen und wirtschaftlichen Bereich, sondern geht weit darüber hinaus. Es geht vor allem auch um den ökologischen, sozialen und kulturellen Wert von Wasser. Als wichtiger Wasserlieferant in der Region ist es für uns eine Herzensangelegenheit, dieses Motto aufzugreifen“, erklärt Andreas Kaudelka, Geschäftsführer der Stadtwerke Kamp-Lintfort. Da Wasser für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedeutungen hat, geht es dieses Jahr auch darum, was Wasser für jeden einzelnen bedeutet. Wie beeinflusst Wasser das Leben zu Hause mit der Familie, in der Schule oder mit unseren Freunden? Welche Rolle spielt Wasser in der eigenen Kultur und in unserer Region?