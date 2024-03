Zum Weltwassertag in Kamp-Lintfort Im Wasserwerk hinter die Kulissen blicken

Die Stadtwerke Kamp-Lintfort versorgen die Stadt mit ihren circa 39.000 Einwohner über ein rund 189 Kilometer langes Versorgungsnetz mit Trinkwasser. In den letzten Jahren wurde viel in die Ertüchtigung der Wasserversorgung investiert. Größtes Projekt aktuell ist die Sanierung der beiden Trinkwasserbehälter. Im September des vergangenen Jahres hatten am Wasserwerk die Sanierungsarbeiten am ersten Trinkwasserbehälter begonnen. Einer der letzten Arbeitsgänge, das Aufbringen der neuen, mineralischen Beschichtung als Schutz auf sämtlichen Flächen, ist gerade abgeschlossen.