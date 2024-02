Weltgebetstag in Kamp-Lintfort Frauen knüpfen „ein Band des Friedens“

Die Liturgie, die in diesem Jahr Frauen aus Palästina aufgeschrieben haben, folgt dem Motto: „...durch das Band des Friedens“. Die Entscheidung für Palästina als das Land, das den Weltgebetstag 2024 gestaltet, ist schon vor Jahren gefallen. „Dass die Lage solch eine Aktualität bekommt, konnte damals niemand wissen“, sagt die evangelische Pfarrerin Dorothee Neubert. „In den Gottesdiensten wollen wir die Situation aller Menschen in den Mittelpunkt stellen, die unter Krieg zu leiden haben. Dabei versuchen wir, die Balance zu halten.“ Zwei Prozent der Bevölkerung in Palästina sind Christen. „Die christlichen Frauen, die die Liturgie vorbereitet haben, erzählen aus ihrer Perspektive von dem Land. In unserem gemeinsamen Gebet hoffen wir darauf, dass von allen Seiten das Menschenmögliche für das Erreichen des Friedens in Israel und Palästina getan wird“, betont das Vorbereitungsteam. Zum Team gehören Ulrike Kaufmann, Helga Klaus und Dorothee Neubert von der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort, Stephanie Dormann und Hiltrud Reinecke von der katholischen Kirchengemeinde St. Josef, Petra Voß von der Friedenskirche sowie Claudia Sailer von der freien evangelischen Kirche Hoerstgen. Bis vor einigen Jahren übernahm immer eine der fünf in Kamp-Lintfort ansässigen christlichen Kirchengemeinden im Wechsel die Vorbereitung dieses Tages. Jetzt wird die Ökumene schon bei der Vorbereitung gelebt. Spielszenen im Gottesdienst sollen am 1. März von Flucht und Vertreibung berichten und erzählen, was Kriegssituationen mit den Menschen machen. Gedacht wird auch der Journalistin Shireen Abu Akleh, die 2022 bei einem Presse-Einsatz ums Leben kam. Ihre Familie gehört zur arabisch-christlichen Minderheit.